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26.05.2017 - 10:20 |

Cleveland Cavaliers NBA finaline yükseldi

NBA'de Doğu Konferansı 5. maçında Cleveland Cavaliers Boston Celtics'i 135-102’lik mağlup ederek seriye 4-1 kazandı ve Doğu Konferansı şampiyonu oldu. Cleveland NBA finalinde Golden State Warriors ile karşılaşacak.

Cleveland Cavaliers NBA finaline yükseldi
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Boston TD Garden'da oynanan maçta Cleveland'ın galibiyetinde 35 sayı, 8 ribaund, 8 asist, 3 top çalmalık peformansıyla LeBron James baş rolü oynarken, Kyrie Irving 24 sayı, 7 asist, Kevin Love 15 sayı, 11 ribaund, 3 asist, ve 4 top çalmalık performansla LeBron'a eşlik etti.

Boston Celtics'te ise Avery Bradley 23 sayı, 4 ribaund, Gerald Green 14 sayı, Jae Crawder 11 sayıyla çift hanelere ulaşan isimler oldu.

Üst üste üçüncü kez Doğu şampiyonu olan son şampiyon böylece üst üste üçüncü sezonda da NBA Finalleri’nde Golden State Warriors’a rakip olacak.

NBA'de final serisi 1 Haziran'da başlayacak.

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