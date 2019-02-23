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23.02.2019 - 02:30 |

Clichy yine yok

Lider Medipol Başakşehir, Süper Lig’de bugün Bursaspor’u konuk edecek.

Clichy yine yok
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Lider Medipol Başakşehir, Süper Lig’de bugün Bursaspor’u konuk edecek. Turuncu-lacivertli ekibin sol beki Clichy’nin sakatlığı sürüyor. Sol diz iç yan bağında 2. derece esneme nedeniyle tedavisi devam eden tecrübeli futbolcu, bu mücadelede takımındaki yerini alamayacak. Antalyaspor maçında forma giyemeyen Epureanu’nun durumu ise maç saatinde belli olacak.

Deplasman başarısı

M.Başakşehir iç sahadaki hedefinin yanında deplasmandaki başarısıyla da dikkat çekiyor. Turuncu-lacivertliler, 12 dış saha maçına çıkarken, 8 galibiyet 3 beraberlik 1 yenilgi aldı. Dış sahada son yenilgisini 20 Ağustos 2018’de Kasımpaşa’ya karşı 2-1’le alan Başakşehir, son 3 deplasman maçını ise 3 puanla kapattı.

Clichy yine yok

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