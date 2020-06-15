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HaberlerGalatasaray Haberleri Club Brugge, Mbaye Diagne ile yollarını resmen ayırdı!
15.06.2020 - 15:42 | | Fanatik

Club Brugge, Mbaye Diagne ile yollarını resmen ayırdı!

Club Brugge, Galatasaray'dan kiraladığı fakat sezon boyunca disiplinsiz davranışları nedeniyle kullanamadığı Mbaye Diagne'nin sözleşmesini karşılıklı anlaşmaya vararak resmen feshetti.

Club Brugge, Mbaye Diagne ile yollarını resmen ayırdı!
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Galatasaray'ın sezon başında Club Brugge'e kiraladığı fakat orada yaşadığı olaylar ve disiplinsiz hareketleri nedeniyle kısa sürede kadro dışı kalıp forma giyemeyen Mbaye Diagne'nin Belçika macerası resmen sona erdi.

Het Nieuwsblad'a göre Club Brugge, şu anda ülkesinde olan oyuncu ile yaptığı görüşmeler sonucunda karşılıklı bir anlaşmaya vardı ve oyuncunun kiralık sözleşmesi de feshedildi.

Şampiyonluk primi yok!

Belçika kulübüyle Diagne arasındaki anlaşmaya göre Senegalli oyuncu, kontratında belirlenmiş olmasına rağmen takımın şampiyonluğundan herhangi bir prim alamayacak.

6 Kasım 2019'da PSG deplasmanında Brugge'ün kazandığı penaltıyı, topu alarak kendi kullanan ve değerlendiremeyen Diagne, sonrasında kadro dışı kalmış ve Belçika ekibinde birçok sorun yaratan olaya karışmıştı.

Kiralık sözleşmesi feshedilen Diagne'nin bonservisini elinde bulunduran Galatasaray kadrosuna yeniden katılması beklenirken İngiltere Championship ekiplerinden Nottingham Forest'in de oyuncuya yönelik ilgisinin sürdüğü belirtiliyor.

Club Brugge, Mbaye Diagne ile yollarını resmen ayırdı

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