03.08.2020 - 23:44 | | AA
Cluj, Romanya'da üst üste 3'üncü kez şampiyon
Romanya 1. Futbol Ligi'nde Cluj, Craiova'yı 3-1 mağlup ederek üst üste 3'üncü, toplamda ise 6'ıncı şampiyonluğunu kazandı.
Romanya 1. Futbol Ligi'nde Cluj, 2019-2020 sezonunu şampiyon olarak tamamladı.
Lider Cluj, şampiyonluk grubundaki son maçında en yakın takipçisi Craiova'ya konuk oldu.
Ion Oblemenco Stadı'ndaki mücadeleyi 3-1 kazanan Cluj, şampiyon oldu.
Cluj, böylece üst üste 3'üncü, toplamda ise 6'ıncı kez şampiyonluğu elde etti.
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