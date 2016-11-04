Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, kazanmayı çok istedikleri maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

UEFA Avrupa Ligi H Grubu 4. hafta maçında Portekiz temsilcisi Braga'ya 3-1 yenilen Atiker Konyaspor’un teknik direktörü Kocaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında kendi hataları kadar hakemin de kaybetmelerinden önemli bir etken olduğunu belirtti.

Kocaman, iddialarını son maça kadar sürdürmek istediklerini ancak bunu yapamadıklarını dile getirerek, "Sadece maç öncesinde değil, maç içinde de fazlasıyla istediğimizi gösterdiğimiz maçı kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Burada galibiyetle ayrılıp, deplasmanda Shakhtar Donetsk bir yana Gent ile final maçı oynamak hem takım için hem de şehir için güzel ve heyecanlı olacaktı ancak bunu başaramadık." diye konuştu.

Takım olarak maçla ilgili öz eleştiri de yapmaları gerektiğinin altını çizen Aykut Kocaman, ilk yarının son dakikalarına kadar maç içinde yapmaları gereken her şeyi doğru yaptıklarını ancak, Braga'nın 2. golü bulduğu geri pastan endirekt serbest vuruşun tamamen kendi hataları olduğunu dile getirdi.

Maçın hakemi Alexandru Tudor'un yüzde yüzlük iki penaltılarını görmediğini ve mutlak hata yaptığını ifade eden deneyimli çalıştırıcı, UEFA Avrupa Ligi gibi yüksek seviyedeki maçların oynandığı bir organizasyonda hakemlerin böyle hatalı yönetim sergilememesi gerektiğini vurguladı.

"Çok kötü bir hakem izledik bugün"

Rakibin 10 kişi kalmasının ardından hakeminin kimyasının değiştiğimi aktaran Aykut Kocaman, "Tahminim, rakip oyuncuya (Mauro) kırmızı kartı gösterdikten sonra kimyası değişti hakemin. Gözlerinin önündeki iki tane penaltıyı vermedi. Rangelov’un karşı karşıya kaldığı pozisyonda rakip oyuncu direk itiyor. Benzer pozisyonlarda benzer kararlar çıkmadı. Bu da bizim maçtaki hatalarımız kadar hakemin de maçı kaybetmemizdeki en önemli etkilerinden biriydi. Çok kötü bir hakem izledik bugün." değerlendirmesinde bulundu.

Braga'nın teknik direktörü Jose Peseiro da Atiker Konyaspor cephesinin hakemden şikayetçi olduğunun hatırlatılması üzerine, "Hakem için çok kolay maç değildi. Hata olduysa doğaldır. Bizim için de Konyaspor'un ilk golü ofsayttı." ifadelerini kullandı.