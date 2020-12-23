Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFenerbahçe Haberleri Çok tartışılan pozisyon! Luiz Gustavo ve Hasan Ali Kaldırım...
23.12.2020 - 20:08 |

Çok tartışılan pozisyon! Luiz Gustavo ve Hasan Ali Kaldırım...

Fenerbahçe - Başakşehir maçında VAR hakemi Cüneyt Çakır, kırmızı kart incelemesi için Bahattin Şimşek'i ekrana çağırdı. Şimşek, yaptığı izlemenin ardından Luiz Gustavo için verdiği sarı kartı değiştirmedi.

Çok tartışılan pozisyon! Luiz Gustavo ve Hasan Ali Kaldırım...
ABONE OL

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe'nin evinde Başakşehir ile oynadığı mücadelenin ilk yarısında kırmızı kart için VAR incelemesi yapıldı.

11. dakikada Başakşehir'de Hasan Ali Kaldırım, Luiz Gustavo'nun müdahalesinin ardından yerde kaldı. Hakem Bahattin Şimşek, Brezilyalı oyuncuya sarı kart gösterdi ve ardından VAR odasında hakem Cüneyt Çakır kırmızı kart incelemesi için Şimşek'i ekrana çağırdı.

Bahattin Şimşek pozisyonu inceledi ve kararını değiştirmek için yeterli kanıt olmadığına karar vererek, sarı kartın doğru olduğunu teyit etti.

Çok tartışılan pozisyon Luiz Gustavo ve Hasan Ali Kaldırım...

    Şenol Fidan: "Bu kadar pozisyon olan maçta 1 puanı cebimize koymamız lazımdı"
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Çok tartışılan pozisyon! Luiz Gustavo...
      Çok tartışılan pozisyon! Luiz Gustavo...
    2. Skandal! hükmen yenik sayılacaklar...
      Skandal! hükmen yenik sayılacaklar...
    3. Gaziantep FK emin adımlarla zirveye yürüyor
      Gaziantep FK emin adımlarla zirveye yürüyor
    4. Trippier'e 10 maç bahis cezası!
      Trippier'e 10 maç bahis cezası!
    5. Gençlerbirliği'nde pozitif vaka
      Gençlerbirliği'nde pozitif vaka



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika | Andrea Bertolacci resmen Karagümrük’te!

    Son dakika | Andrea Bertolacci resmen Karagümrük’te!

    Son dakika | Mustafa Cengiz'den Falcao açıklaması! 'Devre arasında her şey olabilir'

    Son dakika | Mustafa Cengiz'den Falcao açıklaması! 'Devre arasında her şey olabilir'

    Erzurumspor - Denizlispor: 1-2

    Erzurumspor - Denizlispor: 1-2

    Fenerbahçe - Başakşehir: 4-1

    Fenerbahçe - Başakşehir: 4-1

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet