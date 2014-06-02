Cole gitti, Ali Adnan geliyor

Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler

Chelsea'de sözleşmesi sona eren Ashley Cole'un yerini Süper Lig'den bir oyuncunun dolduracağı iddia edildi. Ada basınında yer alan haberlere göre Londra ekibi, yolun sonuna geldiği deneyimli sol beki Ashley Cole'un boşluğunu Çaykur Rizespor'un genç yıldızı Ali Adnan ile doldurmak istiyor.

İlk olarak Southampton'dan Luke Shaw'u gündemine aldığı belirtilen Maviler'in, 19 yaşındaki futbolcuya Manchester United'ın yaptığı ciddi teklifin ardından, alternatif isimleri gündemine aldığı belirtildi.

İngilizlerce 'Asya'nın Gareth Bale'ı' olarak lanse edilen Ali Adnan'ın Chelsea'nin sol bek mevki için düşündüğü isim olarak öne çıktığı bildirildi. Iraklı oyuncunun bulunduğu kanattaki sürati ve duran toplardaki etkisinin Ada ekibinin kurmaylarınca etkileyici bulunduğu ifade edildi. Chelsea'nin 20 yaşındaki yıldız için kulübüne 10 milyon euroluk bir ödemeyi gözden çıkarabileceği belirtiliyor.

SEZONUN EN GÜZEL FRİKİĞİ ALİ ADNAN'DAN | MUHTEŞEM...





