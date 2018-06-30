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30.06.2018 - 10:11 |

Collina, VAR'ın doğruluk oranını açıkladı!

UEFA Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina, Dünya Kupası'nda uygulanan VAR hakkında yaptığı açıklamada "VAR müdahelesi sonrasında doğruluk oranı %99.3'e yükseldi" dedi.

Collina, VAR'ın doğruluk oranını açıkladı!
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UEFA Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina, Dünya Kupası'nda kullanılan VAR sisteminin verdiği kararların doğruluk oranı hakkında bilgilendirdi.

VAR'IN DOĞRULUK ORANI YÜZDE 99.3

İtalyan eski hakem, ''VAR tabii ki kusursuz değil. Şu ana kadar 335 pozisyon incelendi. VAR müdahalesi olmadan doğruluk oranı %95. VAR müdahelesi sonrasında %99.3'e yükseldi. Toplam 14 pozisyonda değişiklik oldu. 7 penaltı verildi. 2 penaltı iptal edildi. 2 kez kırmızı kart incelenmesi oldu. 2 gole ofsayt var mı diye bakıldı.'' şeklinde konuştu.

VAR SAYESİNDE SKANDAL OLMADI

VAR sistemiyle yanlış kararların önüne geçildiğini belirten Collina, ''VAR sayesinde başarı oranı %99.3 oldu. Kararlara bakıp karar vermek 80 saniye sürüyor. VAR tabii ki mükemmel değil, %100'e ulaşamayız ama VAR sayesinde Dünya Kupası'nda şu ana kadar oynanan 48 maçta hiçbir skandal olmadı. Bu çok önemli" dedi.

(Takvim)

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