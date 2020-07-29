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29.07.2020 - 14:16 | | AA

Community Shield, 29 Ağustos'ta oynanacak

İngiltere Futbol Federasyonu, Community Shield finalinin 29 Ağustos'ta oynanmasına karar verdi.

Community Shield, 29 Ağustos'ta oynanacak
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Federasyondan yapılan açıklamada, Premier Lig şampiyonu ile Federasyon Kupası sahibini karşı karşıya getiren Community Shield mücadelesinin 29 Ağustos Cumartesi günü oynanacağı kaydedildi.

Community Shield, 29 Ağustosta oynanacak

Wembley Stadı'nın ev sahipliği yapacağı mücadeleye belli sayıda taraftar alınmasının gündemde olduğu basına yansıdı.

Community Shield maçında lig şampiyonu Liverpool'un rakibi, Federasyon Kupası finalinde cumartesi günü karşılaşacak Arsenal ya da Chelsea olacak.

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