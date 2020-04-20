Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri Comolli uyardı! Transferde dikkat edin
20.04.2020 - 11:32 |

Comolli uyardı! Transferde dikkat edin

Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Damien Comolli, salgın nedeniyle Avrupa kulüplerini uyardı. Transferde ücretlerin ciddi anlamda düşeceğini belirtti.

Comolli uyardı! Transferde dikkat edin
Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

Fenerbahçe'de geçtiğimiz aylarda görevine son verilen sportif direktör Damien Comolli, transfer dönemi öncesi dikkat çekici açıklamalar yaptı.

Fransız futbol yöneticisi, corona virüs salgını nedeniyle yaşanan ekonomik krizler nedeniyle Avrupa kulüplerine uyarı gönderdi. Comolli, transferde herkesin dikkatli adımlar atması gerektiğini belirterek, "Geçen gün bir futbolcu menajeri tanıdığım bana kulüplerin transferde çok para harcayacağını söyledi. Bu doğru mu bilmiyorum. Genellikle menajerle böyle şeyler söyler. Çok düşük çapta bir transfer dönemi görebiliriz. Daha çok kiralıklara yönelebilir kulüpler. Transfer sayılarında ciddi bir azalma olacaktır. En azından transfer paralarında düşüş olacaktır. Hem bonservis bedelleri hem de oyuncu maaşları etkilenecek. Kulüpler dikkat etmeli" dedi.

Comolli uyardı Transferde dikkat edin

    PSG'li yıldızlardan evde kal mesajları!
    daha fazla video için

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Corona virüsü atlatan Fatih Terim, Florya'da işbaşı yaptı!

    Corona virüsü atlatan Fatih Terim, Florya'da işbaşı yaptı!

    Malatyaspor'da grup idmanları başladı

    Malatyaspor'da grup idmanları başladı

    Nani'den itiraf: İdmana alkollü giderdim

    Nani'den itiraf: İdmana alkollü giderdim

    Emre'nin Fenerbahçe'deki görevi belli oldu! Açıkladı...

    Emre'nin Fenerbahçe'deki görevi belli oldu! Açıkladı...

    Sıradaki Haber