07.05.2020 - 07:00 |
Conte: ‘Henüz anlaşmadık’
Koronavirüsle mücadele eden ülkelerden İtalya’da Başbakan Giuseppe Conte, ülkenin spora dönmesiyle alakalı toplantı olacağını açıkladı.
Hem futbol hem de diğer spor branşlarının önde gelenleriyle görüşeceklerini kaydeden Conte, “Futbol ve spor branşlarının sıkıntılarını ve sorularını dinleyeceğiz. Spor Bakanımız zaten harika bir iş çıkarıyor. Serie A ile ilgili henüz yaptığımız bir anlaşma yok” dedi.
224 milyon euro destek
Avrupa’da Fransa’da koronavirüs nedeniyle iptal edilen ligler sonrası yaşanan ekonomik kriz federasyonu çalışma yapmaya yöneltti.
Fransa Futbol Federas-yonu, Ligue 1 ve Ligue 2 kulüplerinin iptal olan yayın anlaşmaları nedeniyle zorda kalmamaları için harekete geçti. Fransa Futbol Federas-yonu’nun 224 milyon euroluk bir havuz oluşturacağı aktarıldı.