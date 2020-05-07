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Haberlerİtalya Serie A Haberleri Conte: ‘Henüz anlaşmadık’
07.05.2020 - 07:00 |

Conte: ‘Henüz anlaşmadık’

Koronavirüsle mücadele eden ülkelerden İtalya’da Başbakan Giuseppe Conte, ülkenin spora dönmesiyle alakalı toplantı olacağını açıkladı.

Conte: ‘Henüz anlaşmadık’
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Hem futbol hem de diğer spor branşlarının önde gelenleriyle görüşeceklerini kaydeden Conte, “Futbol ve spor branşlarının sıkıntılarını ve sorularını dinleyeceğiz. Spor Bakanımız zaten harika bir iş çıkarıyor. Serie A ile ilgili henüz yaptığımız bir anlaşma yok” dedi.

224 milyon euro destek

Avrupa’da Fransa’da koronavirüs nedeniyle iptal edilen ligler sonrası yaşanan ekonomik kriz federasyonu çalışma yapmaya yöneltti.

Fransa Futbol Federas-yonu, Ligue 1 ve Ligue 2 kulüplerinin iptal olan yayın anlaşmaları nedeniyle zorda kalmamaları için harekete geçti. Fransa Futbol Federas-yonu’nun 224 milyon euroluk bir havuz oluşturacağı aktarıldı.

Conte: ‘Henüz anlaşmadık’

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