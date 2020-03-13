Corona ayıbına Emre Çolak’tan tepki

Koronavirüsünün futbol dünyasına etkileri maçların ertelenmesi ya da seyircisiz oynanmasıyla sınırlı kalmadı, ırkçılığa varan davranışlara neden oldu. İspanya’da bir Japon futbolcu, Deportivo La Coruna kadın futbol takımının oyuncusu Maya Yamamoto, virüsün Uzakdoğu’dan yayılmış olması nedeniyle bazı insanların kendisiyle dalga geçtiklerini açıkladı.

'Komik olduklarını düşünüyorlar ama üzücü'

İspanya’da kendisine ‘koronavirüsü’ diye seslenildiğini, kasıtlı olarak öksürülerek küçük düşürülmeye çalışıldığını söyledi, “Komik olduklarını düşünüyorlar, böyle insanları görmek çok üzücü” diye yazdığı bir tweet paylaştı. Ortaya konan davranışlar, ülkede ırkçı davranışlar olarak değerlendirildi.

Emre’den ‘Aldırma Maya’ yanıtı

Japon futbolcuya Deportivo erkek takımı futbolcusu Emre Çolak’tan destek geldi. Yamamoto’nun konuyla ilgili şikayetini dile getirdiği paylaşımı Emre ‘Aldırma Maya’ şeklinde attığı tweetle yanıtlayarak, aynı kulüp çatısı altında mücadele ettiği meslektaşına destek çıktı. Emre Çolak’ın verdiği desteğin ardından konunun farkına varan pek çok futbolsever de olaya müdahil olarak, kadın futbolcuya desteklerini iletti.