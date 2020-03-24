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HaberlerBeşiktaş Haberleri Corona virüs testinin ardından Sergen Yalçın'dan savaşçı paylaşımı!
24.03.2020 - 17:43 |

Corona virüs testinin ardından Sergen Yalçın'dan savaşçı paylaşımı!

Beşiktaş Tekmik Direktörü Sergen Yalçın, coronavirüs testine girdikten sonra bir paylaşımda bulundu.

Corona virüs testinin ardından Sergen Yalçın'dan savaşçı paylaşımı!

Siyah-beyazlı kulüp, bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde saat 13.00'te futbolculara ve teknik heyete corona virüs testi yapıldı.

Hiçbir futbolcu ve personelin semptom göstermemesine rağmen Fatih Terim ve Abdürrahim Albayrak'da corona virüsün pozitif çıkması ve derbide bir arada bulunulması nedeniyle test tedbir amaçlı yapıldı.

Testlerin yapılmasının ardından Sergen Yalçın'dan bir paylaşım geldi. Yalçın, Instagram hesabından kendisine savaşçı halinde gösteren bir fotoğraf paylaşarak taraftara mesaj verdi. 

Corona virüs testinin ardından Sergen Yalçından savaşçı paylaşımı

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