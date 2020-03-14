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14.03.2020 - 13:17 |

Corona Virüse rağmen Leeds United’da idmanlar devam!

Tüm dünyayı vuran koronavirüs salgınına karşın İngiltere’de Leeds United’da ilginç bir durum yaşanıyor. Futbola ara verilmesine karşın menajer Marcelo Bielsa kurallara aldırmadan her gün takıma antrenman yaptırıyor.

Corona Virüse rağmen Leeds United’da idmanlar devam!
Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

 

Corona virüs salgınını Avrupa’da en fazla yaşayan ülkelerden İngiltere’de ilginç bir olay yaşanıyor. Liglerin ertelenmesi ve maçların oynanmama kararına rağmen Leeds United’da antrenmanlar devam ediyor.

Leeds United’ın fenomen menajeri Marcelo Bielsa, oyuncularını bırakmadı ve idmanlara gelmesini istiyor. Daily Mail’de yayınlanan haberde, Bielsa’nın tüm uyarılara rağmen ısrarla takıma antrenman yaptırdığı bildirildi.

Bu durum Ada’da tepki topladı. İnsan sağlığı bakımından riskler taşıdığı vurgulandı. Leeds United’ın Bielsa öncülüğünde her gün antrenman yaptığı kaydedildi.

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Corona Virüse rağmen Leeds United’da idmanlar devam

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