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HaberlerGalatasaray Haberleri Corona virüsü atlatan Fatih Terim, Florya'da işbaşı yaptı!
20.04.2020 - 09:39 | | TAKVİM

Corona virüsü atlatan Fatih Terim, Florya'da işbaşı yaptı!

Tamamen iyileşen tecrübeli hocanın cuma günü tesislere giderek yardımcılarıyla bir araya geldiği ortaya çıktı.

Corona virüsü atlatan Fatih Terim, Florya'da işbaşı yaptı!

Koronavirüs hastalığını atlatan Fatih Terim, Florya Metin Oktay Tesisleri'ne giderek yardımcılarıyla buluştu.

Tecrübeli çalıştırıcının 3 gün önce Florya'ya gittiği ve kalan sezonun planlamasını yapmaya başladığı ifade edildi. Takımın toplanacağı tarihin üzerinde durulduğu ve 3'erli veya 4'erli futbolcu gruplarıyla yapılacak çalışmalar hakkında konuşulduğu kaydedildi.

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Abdurrahim Albayrak, "Yardımcılarla bir araya geldi. 'Ne zaman idmanlara başlarız' diye görüşüldü. Gelecekle ilgili konuları tartışıyoruz. Geliriniz olmayacak, gideriniz çok fazla olacak. Bunların hesabını, kitabını yapıyoruz" dedi.

Corona virüsü atlatan Fatih Terim, Floryada işbaşı yaptı

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