Corona virüsü atlatan Fatih Terim, Florya'da işbaşı yaptı!

Koronavirüs hastalığını atlatan Fatih Terim, Florya Metin Oktay Tesisleri'ne giderek yardımcılarıyla buluştu.

Tecrübeli çalıştırıcının 3 gün önce Florya'ya gittiği ve kalan sezonun planlamasını yapmaya başladığı ifade edildi. Takımın toplanacağı tarihin üzerinde durulduğu ve 3'erli veya 4'erli futbolcu gruplarıyla yapılacak çalışmalar hakkında konuşulduğu kaydedildi.

ABDURRAHİM ALBAYRAK DOĞRULADI

Abdurrahim Albayrak, "Yardımcılarla bir araya geldi. 'Ne zaman idmanlara başlarız' diye görüşüldü. Gelecekle ilgili konuları tartışıyoruz. Geliriniz olmayacak, gideriniz çok fazla olacak. Bunların hesabını, kitabını yapıyoruz" dedi.