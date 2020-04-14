Corona virüsü atlatan Rüştü Reçber'in doğum günü karantinada kutlandı

Eski milli kaleci Rüştü Reçber, yakalandığı korona virüs nedeniyle hastaneye yatırılmış, yoğun bir tedavi süreci sonucunda taburcu olmuştu.

İyileşen ve evinde izolasyon sürecine devam eden Reçber'in 14 Nisan olan doğum günü evinde kutlandı. Eşi Işıl Reçber, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda eşinin doğum günü pastasıyla bir fotoğrafını paylaşarak şu açıklamayı yazdı;

“Herşey seninle güzel. Dilekler tutuldu. Yeni yaşın güzel gönlünce olsun canım kocam.Uzun sağlıklı mutlu yılların olsun .İyi ki bizim babamız benim hayat arkadaşımsın.Seni çok seviyoruz.14 nisan 2020 Karantina doğum günümüz...Bu yıl da böyle oldu yıllar sonra sağlıkla hatırlayacağız inşallah. Evimizde birlikteyiz ya çok şükür gerisi hiç önemli değil. Kıymetini kaybetmeden önce bilin sağlıklı ve sevdiklerimizle şu an evde olmamız Allahım’ın büyük lütfu. Sevgiyle&Sağlıkla kalın'