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12.03.2020 - 07:00 |

Coronavirüs alarmı

Fenerbahçe’de, Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde dünyayı sarsan coronavirüse karşı geniş kapsamlı önlemler alınmaya başlandı.

Coronavirüs alarmı

Tesis ve yemekhane girişine sıvı dezenfektanlar konuldu. Herkes burada ellerini dezenfekte ederek tesis ve yemekhaneye giriyor. Hem personele hem de futbolculara detaylı bilgi verildi. Bu virüsten korunmak için neler yapılması gerektiği anlatıldı.

Ayrıca personelin tamamına yine bu sıvı dezenfektanlardan verilecek. Bu sıvıları aileleriyle evlerinde kullanmaları istenecek. Ayrıca tesisin tamamı ve takım otobüsü ilaçlarla dezenfekte edilecek.

Coronavirüs alarmı

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