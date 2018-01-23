Cousins'tan tarihe geçen performans

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Chicago Bulls'u 132-128 yenen New Orleans Pelicans'ın all-star pivotu DeMarcus Cousins, lig tarihinde 40 sayı, 20 ribaunt ve 10 asistlik performans sergileyen 5. oyuncu oldu.



NBA'e 9 maçla devam edildi. New Orleans Pelicans ile Chicago Bulls arasındaki mücadeleyi, 2 uzatma sonunda 132-128 ev sahibi Pelicans kazandı.



Karşılaşmayı 44 sayı, 24 ribaunt, 10 asist ve 4 top çalmayla bitiren Pelicans'ın all-star pivotu DeMarcus Cousins, 40 sayı, 20 ribaunt ve 10 asistle "triple double" yapan 5. NBA oyuncusu olarak tarihe geçti.



Bunu 6 kez başaran Wilt Chamberlain'ın yanı sıra Kerim Abdülcabbar, Elgin Baylor ve Oscar Robertson da birer kez 40 sayı, 20 ribaunt ve 10 asistlik performansa imza atmıştı.



Anthony Davis 34 sayı, 9 ribaunt, 5 asistlik katkısıyla galibiyette önemli rol oynadı.



Bulls'ta Jerian Grant 22 sayı, 13 asist, 5 ribaunt, Robin Lopez 22 sayı, Zach LaVine 19 sayı, 5 ribaunt ve Lauri Markkanen'in 14 sayı, 17 ribauntla mücadele etti.



Timberwolves, Clippers deplasmanında

Wiggins ile güldü Minnesota Timberwolves, Andrew Wiggins'in 40 sayı ve 6 ribauntla yıldızlaştığı maçta, konuk olduğu Los Angeles Clippers'ı 126-118 yendi.



Timberwolves'ta Jeff Teague 30 sayı, 6 asist, Nemanja Bjelica 18 sayı, 9 ribaunt ve Karl-Anthony Towns 11 sayı, 17 ribauntla oynadı.



Clippers'ın all-star forveti Blake Griffin, 32 sayı, 12 ribaunt, 12 asistle "triple double"a imza attı. Montrezl Harrell 23 sayı, 6 ribaunt, Lou Williams ise 20 sayı, 7 asist üretti.



Ersan'dan 5 sayı, 11 ribauntluk katkı

Atlanta Hawks, ağırladığı Utah Jazz'ı 104-90 mağlup etti.



Dennis Schroder 20, Taurean Prince de 17 sayıyla Hawks'ın skor yükünü çekti. Milli basketbolcu Ersan İlyasova ise 5 sayı, 11 ribauntluk katkıda bulundu.



Jazz'da Alec Burks'ün 17 sayı ve Donovan Mitchell'ın 13 sayı, 6 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.



NBA'e 5 maçla devam edilecek.



Sonuçlar

Charlotte Hornets-Sacramento Kings: 112-107

Atlanta Hawks-Utah Jazz: 104-90

Houston Rockets-Miami Heat: 99-90

Memphis Grizzlies-Philadelphia 76ers: 105-101

Milwaukee Bucks-Phoenix Suns: 109-105

New Orleans Pelicans-Chicago Bulls: 132-128 (uzatmada)

Dallas Mavericks-Washington Wizards: 98-75

Denver Nuggets-Portland Trail Blazers: 104-101

Los Angeles Clippers-Minnesota Timberwolves: 118-126