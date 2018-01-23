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23.01.2018 - 10:45 | | ANKARA (AA)

Cousins'tan tarihe geçen performans

New Orleans Pelicanslı Cousins, Chicago Bulls'a karşı 44 sayı, 24 ribaunt, 10 asist üreterek 40 sayı, 20 ribaunt ve 10 asistle "triple double" yapan 5. NBA oyuncusu olarak kayıtlara geçti.

Cousins'tan tarihe geçen performans
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Chicago Bulls'u 132-128 yenen New Orleans Pelicans'ın all-star pivotu DeMarcus Cousins, lig tarihinde 40 sayı, 20 ribaunt ve 10 asistlik performans sergileyen 5. oyuncu oldu.

NBA'e 9 maçla devam edildi. New Orleans Pelicans ile Chicago Bulls arasındaki mücadeleyi, 2 uzatma sonunda 132-128 ev sahibi Pelicans kazandı.

Karşılaşmayı 44 sayı, 24 ribaunt, 10 asist ve 4 top çalmayla bitiren Pelicans'ın all-star pivotu DeMarcus Cousins, 40 sayı, 20 ribaunt ve 10 asistle "triple double" yapan 5. NBA oyuncusu olarak tarihe geçti.

Bunu 6 kez başaran Wilt Chamberlain'ın yanı sıra Kerim Abdülcabbar, Elgin Baylor ve Oscar Robertson da birer kez 40 sayı, 20 ribaunt ve 10 asistlik performansa imza atmıştı.

Anthony Davis 34 sayı, 9 ribaunt, 5 asistlik katkısıyla galibiyette önemli rol oynadı.

Bulls'ta Jerian Grant 22 sayı, 13 asist, 5 ribaunt, Robin Lopez 22 sayı, Zach LaVine 19 sayı, 5 ribaunt ve Lauri Markkanen'in 14 sayı, 17 ribauntla mücadele etti.

Timberwolves, Clippers deplasmanında

Wiggins ile güldü Minnesota Timberwolves, Andrew Wiggins'in 40 sayı ve 6 ribauntla yıldızlaştığı maçta, konuk olduğu Los Angeles Clippers'ı 126-118 yendi.

Timberwolves'ta Jeff Teague 30 sayı, 6 asist, Nemanja Bjelica 18 sayı, 9 ribaunt ve Karl-Anthony Towns 11 sayı, 17 ribauntla oynadı.

Clippers'ın all-star forveti Blake Griffin, 32 sayı, 12 ribaunt, 12 asistle "triple double"a imza attı. Montrezl Harrell 23 sayı, 6 ribaunt, Lou Williams ise 20 sayı, 7 asist üretti.

Ersan'dan 5 sayı, 11 ribauntluk katkı

Atlanta Hawks, ağırladığı Utah Jazz'ı 104-90 mağlup etti.

Dennis Schroder 20, Taurean Prince de 17 sayıyla Hawks'ın skor yükünü çekti. Milli basketbolcu Ersan İlyasova ise 5 sayı, 11 ribauntluk katkıda bulundu.

Jazz'da Alec Burks'ün 17 sayı ve Donovan Mitchell'ın 13 sayı, 6 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.

NBA'e 5 maçla devam edilecek.

Sonuçlar

Charlotte Hornets-Sacramento Kings: 112-107
Atlanta Hawks-Utah Jazz: 104-90
Houston Rockets-Miami Heat: 99-90
Memphis Grizzlies-Philadelphia 76ers: 105-101
Milwaukee Bucks-Phoenix Suns: 109-105
New Orleans Pelicans-Chicago Bulls: 132-128 (uzatmada)
Dallas Mavericks-Washington Wizards: 98-75
Denver Nuggets-Portland Trail Blazers: 104-101
Los Angeles Clippers-Minnesota Timberwolves: 118-126

    Rıza Çalımbay hakem hatalarından dert yandı...
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