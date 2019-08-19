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19.08.2019 - 11:11 |

Coutinho kiralık olarak Bayern Münih'te

Barcelona, yıldız futbolcusu Philippe Coutinho'nun 8.5 milyon euroya Bayern Münih'e kiralandığını açıkladı.

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Haftalardır beklenen transfer açıklandı. Barcelona, Philippe Coutinho'nun 8.5 milyon euro bedelle Bayern Münih'e 1 yıllığına kiralandığını duyurdu.

Katalan ekibi ayrıca yıldız futbolcunun satın alma opsiyonunun ise 120 milyon euro olduğunu belirtti. Coutinho transferini geçtiğimiz günlerde Alman devi de duyurmuştu.

Bayern Münih Yönetim Kurulu Başkanı Karl-Heinz Rummenigge, Coutinho ile uzun süreden beri ilgilendiklerini belirterek transferin gerçekleşmesinden dolayı memnun olduğunu ifade etti.

Brezilya’da Vasco da Gama'nın ardından İtalya’nın Inter ve İspanya'nın Espanyol takımlarında forma giyen Coutinho, 2013-2018 yıllarında İngiltere’nin Liverpool ekibinde oynadı.

2018'in Ocak ayında Barcelona'ya transfer olan tecrübeli futbolcu, bu sezon Bayern Münih formasını giyecek.

Coutinho kiralık olarak Bayern Münihte

 

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