Crespo: "Galatasaray maçını unutamıyorum"

Arjantinli efsane golcü Hernan Crespo, Parma forması giyerken Galatasaray'a karşı oynadığı maçı unutamadığını belirtti.

France Football'a bir röportaj veren eski yıldız, futbol kariyerinde unutamadığı fazlaca anı olduğunu belirtirken Tardini Stadyumu'nda oynadıkları Galatasaray maçına da değindi.

1997-98 sezonunda Parma ile Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde aynı grupta mücadele etmişti. Grupların ikinci maçında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Parma'ya 2-0 mağlup oldu. Crespo o maçla ilgili olarak "Parma'daki ilk golümü, Tardini Stadı'nda Galatasaray'a attım. O golü unutamıyorum, çok güzel bir andı" ifadelerini kullandı.

Unutamadığı anlara yönelik soruya cevap verirken Crespo, İstanbul'dan da unutulması zor bir anı paylaştı. Golcü yıldız, "İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finali, Liverpol ile oynadığımız... 3-0'dan 3-3'e gelen maç. Futbol tarihine geçen o maçta attığım 2 golü de unutamam." deid.

O dönem, Milan forması giyen Crespo, ilk yarıda 39 ve 44. dakikalarda attığı gollerle takımını 3-0'lık üstünlüğe taşımıştı. İkinci yarıda maç 3-3'e gelmiş ve Liverpool, penaltılarla kupanın sahibi olmuştu.