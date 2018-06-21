Cristiano Ronaldo 62 yıllık rekoru kırdı!

2018 FIFA Dünya Kupası'nda ülkesi Portekiz ile birlikte mücadele eden Cristiano Ronaldo, B Grubu'nda oynanan Fas karşılaşmasında fileleri havalandırarak, milli takım formasıyla toplamda 85 gole ulaştı.

Yeni bir rekora imza atan 33 yaşındaki yıldız isim, bu alanda 62 yıldır 84 gol ile liderliği elinde bulunduran Macaristanlı eski futbolcu Ferenc Puskas'ı geride bıraktı.

152 maçta 85 gol

Milli takım formasını 2003 yılından bu yana taşıyan yıldız oyuncu, ülkesiyle birlikte daha önce toplamda 152 karşılaşmaya çıkarken, fileleri ise Fas'a karşı attığı golle 85 kez havalandırmış oldu. Portekiz Milli Takımı ile Dünya Kupalarında 15 kez boy gösteren Cristiano Ronaldo, 7 gol 2 asistlik performansla katkıda bulundu.

Fas Milli Takımı ile oynanan mücadelede 85 gole ulaşan Cristiano Ronaldo, 84 gollü Ferenc Puskas'ı geride bırakarak zirveye oturdu. Milli takım formasıyla en çok gol atan diğer isimler ise 75 golle Sandor Kocsis ve 71 golle Miroslav Klose oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde de zirvede

İspanyol ekibi Real Madrid ile geçtiğimiz sezon UEFA Şampiyonlar Ligi Kupası'nı kazanan Cristiano Ronaldo, çıktığı 13 karşılaşmada attığı 15 golle turnuvayı gol kralı olarak tamamladı. Daha önce 5 kez Ballon d'Or ödülü de alan Portekizli yıldız, İspanya La Liga'da ise geçen sezon Real Madrid formasıyla çıktığı 27 karşılaşmada 26 kez fileleri havalandırdı.