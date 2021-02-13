Cristiano Ronaldo sosyal medyada da şampiyon!

Cristiano Ronaldo bir kez daha sosyal medyadaki başarısıyla yeni bir rekora imza attı.

Portekizli süper starın Instagram, facebook ve twitter hesaplarındaki takipçileri toplamı 500 milyona ulaşarak bu alanda dünyadaki ilk kişi oldu. Özellikle Instagram'ın yaklaşık 1 milyar kullanıcısı olduğu düşünülürse Ronaldo'nun sahip olduğu 261 milyon kullanıcının tüm platformun %15'ine karşılık geldiği ortaya çıkıyor.

Ronaldo'nun Instagram'da 261 milyon, facebook'ta 148 milyon ve twitter'da 91 milyon takipçisi bulunuyor.