Cristiano Ronaldo tarihe geçiyor! 1 milyar dolar...

Dünyanın en iyi futbolcuları arasından gösterilen Ronaldo, her geçen gün servetini katlamaya devam ediyor.

Dünyanın corona virüsü ile mücadele ettiği dönemde liglerin askıya alınmasından dolayı ekonomik olarak zor günler geçiren Juventus'la maaş indirimi konusunda anlaşan Ronaldo, 10 milyon eurodan vazgeçti.

Portekizli yıldız, dünyaca ünlü Forbes dergisi tarafından, 'milyar dolarlık servete ulaşan ilk futbolcu olarak duyuruldu. Ronaldo 31 milyon euroluk maaşından 10 milyon euro indirime gitmesine rağmen tarihe geçecek.

35 yaşındaki oyuncu, genelde ise golfcü Tiger Woods ve boksör Floyd Mayweather'dan sonra 1 milyar dolar kazanca ulaşan 3. sporcu olacak.