Crystal Palace scout ekibi Ozan Tufan'ı izlemek için derbiye geliyor

Crystal Palace, Ozan Tufan'ı kadrosuna katmak için çalışmalara başladı. Kırmızı Lacivertlilerin scout ekibi Ozan'ı izlemek için derbiye geliyor. Fenerbahçe'ye yakın kaynaklar da Premier Lig ekibinin izleme komitesinin maçta olacağını doğruladı.

Ayrıca, Ozan Tufan'ı sadece Crystal Palace değil Everton scout ekibi de izleyecek. Crsytal Palace ve Everton kulüplerinin Ozan Tufan için yaz transfer döneminde kıyasıya yarışacağı belirtildi. Ozan Tufan'ın sözleşmesinde '20 milyon euroya serbest kalır' maddesi bulunuyor.

Ozan Tufan'ın menajeri Utku Cenikli geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Ozan her zaman Avrupa'da oynamak istiyordu. Fenerbahçe'ye dönmek onun için çok önemliydi çünkü Fenerbahçe'ye para kazandırarak veda etmek istiyordu. Sözleşmesinde 20 miloyn euroya çıkış maddesi var. Gelişmeleri göreceğiz" ifadesini kullanmıştı.

Ozan Tufan bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 22 maçta 2 gol atıp 5 asist yaptı.