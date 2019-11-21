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21.11.2019 - 09:34 | | Sabah

Crystal Palace'ta Sörloth isyanı!

Gol sıkıntısı çeken Crystal Palace’ta taraftarlar, Alexander Sörloth’u takımda istemeyen ve Trabzonspor’a gitmesine neden olan teknik direktör Roy Hodgson’a tepkili.

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Sezon başında 2 yıllığına kiralık olarak geldiği Trabzonspor'da attığı gollerle kısa sürede taraftarın sevgili olan Alexander Sörloth, İngiltere'de gündem oldu. Bordo-mavili taraftarların 'Kuzeyin Kralı' lakabını taktıkları Norveçli forvetin takımdan gönderildiği için Crystal Palace taraftarları çok kızgın.

12 haftada yalnızca 10 gol atabilen İngiliz ekibinde Sörloth'u kadroda istemeyen ve Trabzonspor'a gitmesine neden olan teknik direktör Roy Hodgson'a tepki gösteren Crystal taraftarı, büyük bir hata yapıldığına vurgu yapıyor.

OPSİYONU TRABZON'DA

Bordo-mavili forma ile 19 maçta 8 gol, 4 asistlik bir performans sergileyen Sörloth'un satın olma opsiyonu 6 milyon Euro ile Trabzonspor yönetiminin elinde.

FIRTINA'DAN SAĞLIK MERKEZİ HAMLESİ

Geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu dönem de sakatlıklardan çok çeken Trabzonspor, tam teşekküllü bir sağlık merkezi kurmak için kolları sıvadı. Teknik direktör Ünal Karaman'ın da bu yönde bir talebi olduğu ve bordo-mavili yönetimin de çalışmalarına başladığı gelen haberler arasında.

Crystal Palaceta Sörloth isyanı

 

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