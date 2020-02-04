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04.02.2020 - 17:51 |

CSKA Moskova Anadolu Efes maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?

EuroLeague'de yoluna emin adımlarla yürüyen lider Anadolu Efes, deplasmanda CSKA Moskova'nın konuğu oluyor. Kıyasıya rekabetin yaşanacağı mücadeleyi kaçırmak istemeyenler CSKA Moskova Anadolu Efes maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda? sorularına cevap bulmaya çalışıyor.

CSKA Moskova Anadolu Efes maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?

EuroLeague'in 23. haftasında Lider Anadolu Efes, CSKA Moskova ile karşılaşacak. 19 galibiyeti bulunan temsilcimiz galibiyetine bir yenisini daha eklemek istiyor. Öte yandan CSKA Moskova ise liderliğe uzanabilmek için bu maçı almak zorunda... Peki, CSKA Moskova Anadolu Efes maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?

CSKA MOSKOVA ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN?

CSKA Moskova Anadolu Efes maçı bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Mücadele beIN SPORTS 3 ekranlarından naklen yayınlanacak

ANADOLU EFES 681. MAÇINA ÇIKACAK

Anadolu Efes, CSKA Moskova karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 681. maçına çıkacak. Lacivert-beyazlı takım, bu kulvarda oynadığı 680 müsabakada 383 galibiyet ve 297 yenilgi yaşadı. Anadolu Efes, Avrupa Ligi’nde ise çıktığı 432 maçın 226’sını kazandı, 206’sından ise mağlup ayrıldı.

Lacivert-beyazlı takım, Avrupa kupalarında daha önce CSKA Moskova ile oynadığı 29 müsabakanın 9’unu kazanırken 20’sini kaybetti.

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