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15.02.2021 - 21:25 |

CSKA Moskova, Gabriel Iffe Lundberg'i kadrosuna kattı

CSKA Moskova Basketbol Takımı, Polonya'nın Enea Zastal Zielona Gora ekibinden Danimarkalı oyun kurucu Gabriel Iffe Lundberg'i transfer etti.

CSKA Moskova, Gabriel Iffe Lundberg'i kadrosuna kattı
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Rusya'nın CSKA Moskova Basketbol Takımı, Polonya'nın Enea Zastal Zielona Gora ekibinden Danimarkalı oyun kurucu Gabriel Iffe Lundberg'i transfer etti.

CSKA Moskova Kulübü, 26 yaşındaki Lundberg ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığını duyurdu.

Ülkesinin Kopenhag, Horsens, İspanya'nın Manresa, Tenerife takımlarında oynayan Lundberg, geçen yıl Enea Zastal Zielona Gora'ya imza atmıştı. 

Lundberg, VTB Ligi'nde bu sezon maç başına 20,4 sayı, 5,4 asist, 3,8 ribaunt ortalamaları yakalamıştı.

CSKA Moskova, Gabriel Iffe Lundbergi kadrosuna kattı

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