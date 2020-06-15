CSKA Moskova, Toko Shengelia ile 3 yıllık anlaşma sağladı

Corona virüs sebebiyle iptal edilen Euroleague sezonunun ardından takımlarda transfer çalışmaları başladı. Euroleague'in potansiyel şampiyonluk adaylarından CSKA Moskova; sezonun en flaş transferi için hamlelerini sıklaştırdı.

2014'ten beri İspanya'da Baskonia'da oynayan uzun forvet Toko Shengelia, CSKA Moskova ile anlaşma işlemlerini tamamlamak üzere. 28 yaşındaki Gürcü yıldızın Rus temsilcisiyle 3 yıllık anlaşma yapacağı dile getirildi. Eurohoops'un duyurduğu haberde; prensip anlaşmasına varıldığı aktarıldı. Gelecek haftalarda işin resmiyete düşeceği bildirildi.

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