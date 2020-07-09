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09.07.2020 - 11:56 | | İSTANBUL (AA)

CSKA Moskova, Tornike Shengelia'yı kadrosuna kattı

Rusya'nın CSKA Moskova Basketbol Takımı, Gürcü forvet Tornike Shengelia'yı renklerine bağladı.

CSKA Moskova, Tornike Shengelia'yı kadrosuna kattı
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CSKA Moskova Kulübü, 2014 yılından bu yana İspanyol temsilcisi Baskonia'da forma giyen 28 yaşındaki Shengelia ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Bu sezon İspanya liginde Baskonia ile şampiyonluk sevinci yaşayan Gürcü oyuncu, ligde 15,9 sayı ve 6,1 ribaunt, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sonlandırılan THY Avrupa Ligi'nde ise 15,9 sayı ve 5,6 ribaunt ortalamalarıyla oynamıştı.

CSKA Moskova, Tornike Shengeliayı kadrosuna kattı

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