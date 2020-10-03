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03.10.2020 - 23:46 | | AA

CSKA Moskova'da 3 isimde koronavirüs çıktı!

CSKA Moskova'da forma giyen 3 basketbolcuda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

CSKA Moskova'da 3 isimde koronavirüs çıktı!
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THY Avrupa Ligi ekiplerinden CSKA Moskova'da forma giyen 3 basketbolcuda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Semyon Antonov, Nikola Milutinov ve Janis Strelnieks'in koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı belirtildi. 

3 basketbolcunun takımdan izole edildiği ve protokoller gereği test sonuçlarının ikinci doğrulamasının beklendiği kaydedildi. 

Öte yandan, genç takımda forma giyen 7 oyuncunun test sonuçlarının da pozitif çıktığı ifade edildi.

CSKA Moskovada 3 isimde koronavirüs çıktı

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