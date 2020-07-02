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02.07.2020 - 16:38 | | ANKARA (AA)

CSKA Sofya'da Kruscic dönemi sona erdi

Bulgaristan 1. Futbol Ligi ekiplerinden CSKA Sofya'da teknik direktör Milos Kruscic, görevinden istifa etti.

CSKA Sofya'da Kruscic dönemi sona erdi
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Kulüpten yapılan açıklamada, alınan kötü sonuçların ardından 43 yaşındaki Sırp teknik adamın istifa dilekçesini yönetim kuruluna sunduğu ve kabul edildiği belirtildi.

CSKA Sofyada Kruscic dönemi sona erdi

Son olarak Bulgaristan Kupası finalinde normal süresi 0-0 tamamlanan karşılaşmada Lokomotiv Plovdiv'e penaltılar sonucunda 5-3 kaybeden CSKA Sofya, ligde ise şampiyonluğu Ludogorets'e kaptırmıştı. Milos Kruscic, geçen yıl ekim ayında CSKA Sofya'da teknik direktörlük görevine getirilmişti.

 

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