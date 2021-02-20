Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Baştan aşağı yeniledik"

32 stadın tamamlandığını, 10’unun yapım aşamasında olduğunu, 4’ünün ise proje sürecinin devam ettiğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bu yatırımların meyvelerini son yıllarda toplamaya başladık” diyerek, 2002’deki bin 481 madalyanın 2019’da 8 bin 800’e ulaştığına dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Adana Stadyumu’nun açılış törenine canlı bağlantı ile katıldı.

Merkez Sarıçam ilçesinde, TOKİ tarafından inşaatına 2014’te başlanan, UEFA ve FIFA standartlarına göre inşa edilen stadın Türkiye’ye, Adana’ya ve Adanalı sporculara, taraftarlara hayırlı olması dileklerinde bulunan Erdoğan, “Spora ilgisi olan gençlerimiz hem ailelerinden hem de ilgili kurumlar tarafından destek göremedikleri için başka arayışlara girdi. Bu sebeple Türkiye çok genç bir nüfusa sahip olmasına rağmen, sporda istenen başarıları uzun yıllar yakalayamadı. Bu nedenle Türkiye’nin potansiyelini gerçek anlamda yansıtacak düzeye gelemedi. Gençlik yıllarında spora, özellikle de futbola gönül vermiş biri olarak sıkıntıların farkındaydık. Belediye başkanlığı dönemimden itibaren sıkıntıları çözmeye çalıştık. Bu anlayışı 2002 yılından itibaren 81 vilayetimizin tamamına yaydık. Son 18 yılda spor altyapısını baştan aşağı yeniledik” dedi.

İllerin ihtiyacına göre yeni tesisleri hizmete açtıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



Adana’ya 18 tesis

“Statlar, yüzme havuzları, gençlik merkezleri, spor alanları, atletizm pistleri açtık. 2002’den önce 1574 tesis varken bugün bu sayı 2 kat artarak 3900’e kadar çıktı. Atletizm pisti 12’den 56’ya, spor salonlarının sayısını 904’e yükselttik. Dönemimizde sadece Adana’ya 18 spor tesisi kazandırdık. Futbolda ömrünü tamamlamış olan statları yıkıp, yerine yüksek kapasiteli uluslararası düzeyde yeni tesisleri inşa ettik. Şimdiye kadar ülke genelinde 32 stadı tamamladık, 10 stadın yapımı, 4’ünün ise proje süreci devam ediyor. Sporcularımız bu tesislerde 7 gün 24 saat gönül rahatlığıyla çalışsın diye buraları dört dörtlük tesisler olarak tasarlıyoruz. Spor altyapısına yaptığımız tüm bu yatırımların meyvelerini son yıllarda toplamaya başladık. Sporcularımız, 2002 yılında sadece 1481 madalya kazanabilmişken, 2019’da elde ettikleri 8 bin 800’ün üzerinde madalya ile verilen emekleri tüm dünyaya gösteriyor. Adana’da 2002 yılından önce 7 bin 762 lisanslı sporcu varken bu sayıyı 189 bin 541’e ulaştırdık. Verilen destek ve yatırımlarla önü açılan kulüplerimizde de artış oldu. Adana’da 113 olan spor kulübü sayısı 486’ya çıktı.”

Törende konuşan Bakan Kasapoğlu ise Adana’da tarihi bir günü yaşadıklarını, Adana’nın özlemle beklediği stadına kavuşacağını belirterek, “Adana’nın gençleri, spor ve yarınlar noktasında bize her zaman umut veriyor. Bu manada kulüplerin, bu güzel stadyumda dostluk, centilmenlik dolu maçlara imza atacağına inanıyorum” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 78 bin metrekaresi açık, 60 bin metrekaresi kapalı olmak üzere 138 bin metrekare büyüklüğündeki stadın 162 milyon liralık yatırımla hayata geçirildiğini ifade etti.

Yeni Adana Stadı’nın açılışına, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana Valisi Süleyman Elban, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, TFF Başkanı Nihat Özdemir ve diğer ilgililer katıldı.