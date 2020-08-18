18.08.2020 - 16:30 | | İSTANBUL (DHA) -
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray Başkanı Cengiz'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'i dün Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'nde kabul etti.
Başkan Mustafa Cengiz kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 53 numaralı Galatasaray forması takdim etti.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, başkanımız Mustafa Cengizi Çengelköydeki Vahdettin Köşkü'nde kabul etti.
Görüşme 17 Ağustos tarihinde gerçekleşti. Başkanımız görüşmede Sayın Cumhurbaşkanımıza 53 numaralı Galatasaray formasını takdim etti" denildi.