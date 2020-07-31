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31.07.2020 - 01:19 | | ANKARA,(DHA) -

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Lig'e yükselen takımları tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Uzun bir sezonun ardından Süper Lig'e yükselen Şampiyon Hatayspor, BB Erzurumspor ve Fatih Karagümrük'ü tebrik ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Lig'e yükselen takımları tebrik etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Uzun bir sezonun ardından Süper Lig'e yükselen Şampiyon Hatayspor, BB Erzurumspor ve Fatih Karagümrük'ü tebrik ediyorum. Önümüzdeki sezon Süper Lig ve diğer liglerde mücadele edecek tüm futbol kulüplerimize başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Bakan Kasapoğlu'ndan Karagümrük'e tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF 1'inci Lig Play-Off final müsabakasının ardından Süper Lig'e yükselen üçüncü takım olan Fatih Karagümrük'ü tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF 1'inci Lig Play-Off  final müsabakasının ardından Süper Lig'e yükselen üçüncü ve son takım olan Fatih Karagümrük için tebrik mesajı yayımladı. Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi: "Ankara'daki Eryaman Stadyumu'nda oynanan TFF 1. Lig play-off  finalinde Adana Demirspor'u penaltı atışları sonucu mağlup ederek 36 yıl sonra yeniden Süper Lig'e yükselen Fatih Karagümrük'ü kutluyorum. Futbolcuları, teknik heyeti, yönetimi ve mavi-lacivertli camiayı tebrik ediyorum. Fatih Karagümrük'e önümüzdeki sezon mücadele edeceği Süper Lig'de başarılar diliyorum. TFF 1. Lig'de ve play-off  final müsabakalarında sergilediği başarılı mücadelesinden dolayı da Adana Demirspor'a teşekkür ediyorum."

 

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