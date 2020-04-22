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22.04.2020 - 12:40 |

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan video konferans ile milli futbolcular ile görüÅŸecek

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ve Spor BakanÄ± Mehmet Muharrem KasapoÄŸlu video konferans toplantÄ±da A Milli TakÄ±m formasÄ± giyen futbolcularla gÃ¶rÃ¼ÅŸecek.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan video konferans ile milli futbolcular ile görüÅŸecek

Corona VirÃ¼s nedeniyle Ã¼lkemizdeki tÃ¼m spor mÃ¼sabakalarÄ±na ara verilmiÅŸti. Sporcular ve futbolcularÄ±n bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼ kendi bireysel antrenmanlarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan A Milli TakÄ±m futbolcularÄ±na moral vermek iÃ§in bir video konferans gerÃ§ekleÅŸtirecek.

GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Mehmet Muharrem KasapoÄŸlu'nun da yer alacaÄŸÄ± video konferans toplantÄ± bugÃ¼n saat 13:00'te baÅŸlayacak.

Antrenman programÄ± uyan bÃ¼tÃ¼n milli futbolcularÄ±n konferansa katÄ±lacaÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi. AyrÄ±ca gerÃ§ekleÅŸtirilecek video konferans toplantÄ±nÄ±n daha sonra basÄ±na da servis edilmesi bekleniyor.

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CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan video konferans ile milli futbolcular ile gÃ¶rÃ¼ÅŸecek

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