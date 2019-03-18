Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başakşehir açıklaması

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ülke TV - Kanal 7 - TVNET ortak canlı yayınında Başakşehir ve Fenerbahçe ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"Fenerbahçe'nin durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan,"Çok zor bir soru. Ancak ben rahatım Başakşehir var. Başakşehir'i ben kurdum" yanıtını verdi.

"Eğer bu sezon şampiyon olursa.."

"Başakşehir eğer bu sezon şampiyon olursa, Bursaspor gibi şampiyonluk yakalarsa bu da bir devrimdir. İlla milyonların izlediği takımlar değil, binlerin izlediği takımlar da şampiyon olabiliyormuş"

Fenerbahçe durumu hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milyon dolarlar harcanarak kurulan takımlar şampiyon olamıyor. Neyse Fenerbahçe son anlarda bir şeyler yapmaya yelteniyor. Allah yaşatmasın yani" ifadelerini kullandı.