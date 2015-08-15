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15.08.2015 - 11:28 |

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çaykur Rizespor'a ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açılış için geldiği Rize'de Çaykur Rizespor'a da ziyarette bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çaykur Rizespor'a ziyaret
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Kıbledağı'nda yapımı tamamlanan Hacı Hafız Yusuf Yılmaz Cami'nin açılışı için Rize'ye gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, baba ocağı olan Rize'nin takımı Çaykur Rizespor'u da tesislerinde ziyaret etti.

Çaykur Rizespor Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gerçekleşen buluşmada futbolcular ve yöneticiler Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi. (İHA)

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