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HaberlerVoleybol Haberleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, genç milli voleybolcu Meltem Çetin’i kabul etti
04.06.2020 - 16:35 |

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, genç milli voleybolcu Meltem Çetin’i kabul etti

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen kabulde, evinde geçirdiği kaza sonucunda sakatlanan milli voleybolcu Çetin'in yanı sıra annesi Türkan Çetin de hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, genç milli voleybolcu Meltem Çetin’i kabul etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençler ve sporcularla yaptığı video konferans görüşmesinde, Meltem Çetin'in sağlık durumunu yakından takip ettiğini ve sporcunun tedavisine Ankara'da devam edileceğini ifade etmişti.

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