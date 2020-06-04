Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, genç milli voleybolcu Meltem Çetin’i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençler ve sporcularla yaptığı video konferans görüşmesinde, Meltem Çetin'in sağlık durumunu yakından takip ettiğini ve sporcunun tedavisine Ankara'da devam edileceğini ifade etmişti.