Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, TFF Başkanı Özdemir'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, TFF Başkanı ve Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Kabulde Kovid-19 salgını sürecindeki normalleşme adımları çerçevesinde futbol ve iş dünyasındaki gelişmeler değerlendirildi.

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