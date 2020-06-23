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23.06.2020 - 18:01 | | DHA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, TFF Başkanı Özdemir'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemiri kabul etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, TFF Başkanı Özdemir'i kabul etti
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, TFF Başkanı ve Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Kabulde Kovid-19 salgını sürecindeki normalleşme adımları çerçevesinde futbol ve iş dünyasındaki gelişmeler değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, TFF Başkanı Özdemiri kabul etti

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