23.06.2020 - 18:01 | | DHA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, TFF Başkanı Özdemir'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemiri kabul etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, TFF Başkanı ve Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Kabulde Kovid-19 salgını sürecindeki normalleşme adımları çerçevesinde futbol ve iş dünyasındaki gelişmeler değerlendirildi.
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