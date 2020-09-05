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05.09.2020 - 15:51 | | AA

Cüneyt Çakır, Bosna Hersek-Polonya maçında düdük çalacak

FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır, Bosna Hersek ile Polonya takımları arasında 7 Eylül Pazartesi günü oynanacak UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup müsabakasını yönetecek.

Cüneyt Çakır, Bosna Hersek-Polonya maçında düdük çalacak
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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, müsabaka Bosna Hersek'in Zenica şehrindeki Bilino Polje Stadyumu'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak.

Karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Hüseyin Göçek olacak.

Bu müsabaka ile Cüneyt Çakır A Milli takımlar düzeyindeki 50. maçına çıkacak.

Halis Özkayha'ya görev

FIFA kokartlı Türk hakem Halis Özkahya, Azerbaycan ile Fransa takımları arasında 7 Eylül Pazartesi günü oynanacak UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası B Grubu müsabakasını yönetecek.

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Cüneyt Çakır, Bosna Hersek-Polonya maçında düdük çalacak

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