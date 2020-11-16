Cüneyt Çakır, Çekya-Slovakya maçında düdük çalacak

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Çekya'nın Plzen şehrindeki Doosan Stadyumu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 22.45'te başlayacak.

Karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Mete Kalkavan olacak.