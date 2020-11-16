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HaberlerMilli Takım Haberleri Cüneyt Çakır, Çekya-Slovakya maçında düdük çalacak
16.11.2020 - 14:17 | | İSTANBUL (AA) -

Cüneyt Çakır, Çekya-Slovakya maçında düdük çalacak

FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır, Çekya ile Slovakya takımları arasında 18 Kasım Çarşamba günü oynanacak UEFA Uluslar Ligi müsabakasını yönetecek.

Cüneyt Çakır, Çekya-Slovakya maçında düdük çalacak
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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Çekya'nın Plzen şehrindeki Doosan Stadyumu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 22.45'te başlayacak.

Karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Mete Kalkavan olacak.

Cüneyt Çakır, Çekya-Slovakya maçında düdük çalacak

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