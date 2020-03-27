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27.03.2020 - 19:06 | | Skorer

Cüneyt Çakır: "Neler kaçırdığımızı gösterdi"

Koronavirüs salgını nedeniyle Süper Lig'e verilen arada hakem Cüneyt Çakır katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulundu

Cüneyt Çakır: "Neler kaçırdığımızı gösterdi"

Koronavirüs salgını nedeniyle Süper Lig'e verilen arada hakem Cüneyt Çakır, CNN Türk canlı yayınına katıldı. Çakır,  "Evde kalmak bizim evde neler kaçırdığımızı gösterdi" dedi.

"Evde kalıp salgının yayılmasını engellememiz lazım"
"Çok zorlu bir süreçteyiz. Dünya çok zorlu bir süreçte. Biz ülke olarak önlemlerimizi çok erken aldık. Şimdi iş bize düşüyor. Hastalık karşısında yapabileceğimiz en önemli şey evde kalmak. Evde kalıp salgının yayılmasını engellememiz lazım."

"Sporcular, futbol camiası olarak sürekli farklı ülkelere farklı organizasyonlara gidiyorduk. Evde kalmak bizim evde neler kaçırdığımızı gösterdi. Bizim şu süreçte devlet büyüklerimizin bilgeliklerine ihtiyacımız var. Onların önderliğinde biz millet olarak bu hastalığı yenmeliyiz. Sağlık Bakanımız'ın dediği gibi hayat eve sığar. Devlet büyüklerinin dediği talimatlara uymamız gerekiyor. Aile olarak el hijyenine özellikle dikkat ediyor."

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