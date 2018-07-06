Cüneyt Çakır'a final yolu

2018 Dünya Kupası’nda Türkiye’yi temsil eden FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır’a yarı final ya da final ihtimali belirdi. Çeyrek final aşamasında herhangi bir maça atanmayan Çakır’ın ya yarı finalde bir maça verilmesi ya da üçüncülük maçı ile finalden birinde görevlendirilmesi bekleniyor.

Cüneyt Çakır, Rusya’daki dev kupada şu ana kadar grup aşamasındaki Fas-İran ve Arjantin-Nijerya maçlarını yönetmiş ve takdir toplamıştı.

Özellikle Arjantin’in 2-1 kazandığı Nijerya maçında ‘VAR’ kararları ve aldığı sorumlulukla dikkatleri toplayan tecrübeli hakemimizin performansı alkış alıyor.

Çeyrek final maçlarının hakemleri açıklandıktan sonra Salvadorlu Aguilar, Fransız Turpin, Özbek Irmatov, Polonyalı Marciniak ve Alman Brych ülkesine döndü. Ancak Cüneyt Çakır’ın turnuvada tutulması daha iyi bir aşamada görev alması ihtimalini kuvvetlendirdi.