Cüneyt Çakır'dan Burhan Felek’e davet

İstanbul’un Üsküdar ilçesinde uzun süredir yenileme çalışmaları yapılan Tarihi Burhan Felek Atletizm Pisti’nin cumartesi günkü açılış töreni öncesinde FIFA kokartlı hakemler Cüneyt Çakır ile Bahattin Duran, pistte koşu yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla açılacak ve hem milli sporcular, hem hakemler, hem de halkın kullanımına 7/24 açık olacak olan yerdeki son hazırlıklar yapıldı.



Bu tesisin kendileri için büyük önem taşıdığını dile getiren Cüneyt Çakır, “Biz buraya küçüklüğümüzde gelir, yarışları seyrederdik. Sonrasında hakemliğe başladık, antrenmanları atlet arkadaşlarımızla birlikte çalıştık. Avrupa şampiyonalarına, dünya kupalarına burada çalıştık. Şimdi kapasitesi artmış ve güzelleşmiş bir halde açıldı. Tüm İstanbulluları buraya davet ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.



Bahattin Duran ise şunları söyledi: “Hakemliğe başladığımız bizim ikinci evimiz. 25 yıl önce buraya geldik. Şöyle bir anım var: Ben hakemliğe başladığımda atlet arkadaşların çok yardımını gördüm. Bir gün bir atlet arkadaş gelip, ‘Hocam kusura bakmayın ama siz koşmayı bilmiyorsunuz’ dedi. Biz atlet arkadaşlarla birlikte yeri geldi koşmayı öğrendik, yeri geldi açma germe yapmayı öğrendik. Emeği geçenlere, başta Sayın Cumhurbaşkanımız ile Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu olmak üzere, herkese teşekkür ediyoruz.”

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