Cüneyt Çakır'dan 'VAR' damgası

Nijerya-Arjantin karşılaşmasında 48. dakikada Cüneyt Çakır ‘VAR’ sistemine başvurdu. Nijerya’nın kornerinde Arjantin’de rakibini çeken Mascherano’ya önce sarı kart verildi ve sonra penaltı çalındı.

VAR hakemleri de pozisyonu izleyip, ortak noktada buluşuldu, penaltı verildi. Çakır da ilk kez VAR sistemini kullandı.

76’da Çakır bir kez daha VAR’a başvurdu. Rojo’nun başından seken topun koluna çarpması sonrası penaltı uyarısı geldi. Pozisyonu izleyen Cüneyt Çakır, pozisyonda kasten bir hareket olmadığını belirtip, oyunu devam ettirdi.