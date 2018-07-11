Cüneyt Çakır'ın gecesi!

2018 Dünya Kupası’nda finalde mücadele edecek son ülke bugün belli oluyor. Hırvatistan ile İngiltere, tarihi bir maça çıkarken, Türk futbolu açısından da çok özel bir gün yaşanacak.

Dev karşılaşmada FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır görev alacak. Çakır’ın yardımcılıklarını da Bahattin Duran ile Tarık Ongun yapacak.

TRT 1’den yayınlanacak karşılaşma TSİ 21.00’da oynanacak. Aynı zamanda finalin de yapılacağı Moskova’daki Luzhiniki Stadı’nda oynanacak karşılaşma öncesi iki takımın geliş öyküleri dikkat çekiyor.

Kral Kane

İngiltere, 5 maçta 1 yenilgi alırken, son 16 turu aşamasında Kolombiya’yı penaltılarla geçti. Hırvatistan da 5 maçta hiç yenilmedi, son 16 turundaki Danimarka ve çeyrek final aşamasındaki Rusya mücadelesini penaltı atışları sonunda kazandı. İngiltere’de Harry Kane, 6 golle hem takımının hem de turnuvanın gol kralı konumunda bulunurken, Hırvatistan da kaleci Subasic üst üste iki maçta seri penaltı atışlarında tam 4 penaltı kurtardı.

İki takım arasında bu zamana kadar 6 maç yapıldı. Hırvatistan 2 galibiyet alırken, İngiltere 4 karşılaşmayı üstünlükle bitirdi, hiç beraberlik elde edilmedi. Öte yandan Hırvatistan ile İngiltere, daha önce hiçbir Dünya Kupası mücadelesinde karşı karşıya gelmedi.

Büyük ilgi

Hırvatistan-İngiltere maçında görev alacak hakemimiz Cüneyt Çakır, iki ülke tarafından ilgiyle karşılandı. Çakır’ın geçmiş dönemde özellikle İngiliz kulüplere karşı yönettiği maçlar hem Hırvat basını hem de Ada medyasında geniş yer buldu.

İngiliz medyası, Çakır’ın 2012’de Steven Gerrard’ı oyundan attığı İngiltere-Ukrayna maçını anımsattı, ayrıca Şampiyonlar Ligi’nde kulüpleriyle olan bazı özel karşılaşmaları sıraladı. Hırvat basını da özel olarak İngiliz kulüpleriyle Cüneyt Çakır’ın yaşadığı durumları hatırlatarak, kendileri açısından avantaj olabileceği durumunu öne çıkardı.

Henry’nin özel maçı

Belçika Milli Takımı’nda yardımcı antrenör Thierry Henry, özel bir gece yaşadı. Fransız antrenör, ülkesine karşı mücadele etti. Belçika’da Roberto Martinez’in ekibinde olan Henry, 123 kez milli formasını giyip, 98 Dünya Kupası ve EURO 2000’de şampiyonluklar yaşadığı Fransa’ya karşı ilk kez rakip oldu.

Vida’ya yeni soruşturma

Hırvatistan’ın Rusya’yı elediği maç sonrası sevinç videoları ve sloganlarıyla dikkat çeken Domagoj Vida, yeni bir sıkıntıyla karşı karşıya kaldı. ‘Yaşasın Ukrayna’ sloganı nedeniyle FIFA tarafından soruşturma açılan Vida, yeni bir soruşturmaya daha sebebiyet verdi. Ortaya çıkan yeni video görüntülerinde, Vida hakkında sıkıntı çıktı. FIFA, Rusya galibiyetinden sonra soyunma odasında “Yan Belgrad” diye bağıran Domagoj Vida hakkında inceleme başlattı.

Muhtemel 11’ler

Saat: 21.00

Yayın: TRT 1

Stat: Luzhniki (Rusya)

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun (Türkiye)

Hırvatistan: Subasic, Vrsaljko (Jedvaj), Lovren, Vida, Strinic, Rakitic, Modric, Kramaric, Rebic, Perisic, Mandzukic

Teknik Direktör: Zlatko Dalic

İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Maguire, Henderson, Alli, Lingard, Trippier, Young, Sterling, Kane

Teknik Direktör: Gareth Southgate