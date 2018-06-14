MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Kupası Haberleri Cuper: "Salah'ın oynama şansı yüzde 100'e yakın"
14.06.2018 - 17:37 | | YEKATERİNBURG (AA)

Cuper: "Salah'ın oynama şansı yüzde 100'e yakın"

Mısır Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Hector Cuper, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde sakatlanan Muhammed Salah'ın, yarın Uruguay ile oynayacakları 2018 FIFA Dünya Kupası A Grubu maçında yüksek ihtimalle sahada olacağını söyledi.

Cuper: "Salah'ın oynama şansı yüzde 100'e yakın"
ABONE OL

Cuper, yarın TSİ 15.00'te Rusya'nın Yekaterinburg kentinde yapılacak karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında, Salah'ın tedavisinin çok iyi gittiğini belirterek, "Çok hızlı iyileşti. Son anda beklenmedik bir şey yaşanmazsa oynama şansının yüzde 100'e yakın olduğunu garanti edebilirim." ifadelerini kullandı.

32 golle 38 hafta süren bir İngiltere Premier Lig sezonunda en fazla gol atan futbolcu olan Salah, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madridli Sergio Ramos ile girdiği ikili mücadelenin ardından sakatlanmış ve 31. dakikada gözyaşları içinde sahayı terk etmişti.

2018 Dünya Kupası'nda A Grubu'nda yer alan Mısır, 19 Haziran'da ev sahibi Rusya, 25 Haziran'da ise Suudi Arabistan ile karşılaşacak

    Rıza Çalımbay hakem hatalarından dert yandı...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Transfer Haberleri | Jeroen Zoet Kimdir? Hollandalı Jeroen Zoet kaç yaşında?
      Transfer Haberleri | Jeroen Zoet Kimdir? Hollandalı Jeroen Zoet kaç yaşında?
    2. Transfer Haberleri | Lisandro Semedo kimdir? Kaç Yaşında?
      Transfer Haberleri | Lisandro Semedo kimdir? Kaç Yaşında?
    3. Transfer Haberleri | Axel Tuanzebe Kimdir?
      Transfer Haberleri | Axel Tuanzebe Kimdir?
    4. Transfer Haberleri | Florinel Coman kimdir? Romen oyuncu kaç yaşında?
      Transfer Haberleri | Florinel Coman kimdir? Romen oyuncu kaç yaşında?
    5. Transfer Haberleri | Choupo-Moting Kimdir? Kamerunlu oyuncu kaç yaşında?
      Transfer Haberleri | Choupo-Moting Kimdir? Kamerunlu oyuncu kaç yaşında?



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Transfer Haberleri | Kwadwo Asamoah kimdir? Ganalı oyuncu kaç yaşında?

    Transfer Haberleri | Kwadwo Asamoah kimdir? Ganalı oyuncu kaç yaşında?

    Transfer Haberleri | Salomon Kalou Kimdir?

    Transfer Haberleri | Salomon Kalou Kimdir?

    TFF ile Kulüpler Birliği Vakfının toplantısı sona erdi

    TFF ile Kulüpler Birliği Vakfının toplantısı sona erdi

    İtalya’da Miha Zajc analizi

    İtalya’da Miha Zajc analizi

    Sıradaki Haber