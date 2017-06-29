Curry, golf turnuvasına katılacak

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) şampiyonu Golden State Warriors'ın yıldız skoreri Stephen Curry, sponsor davetiyle profesyonel golf turnuvasında mücadele edecek.

Amerikan Profesyonel Golfçüler Birliğinin (PGA) internet sitesinden yapılan açıklamada, Warriors ile son 3 yılda 2 kez NBA şampiyonluğu yaşayan Curry'nin, 31 Temmuz-6 Ağustos tarihlerinde Kaliforniya eyaletindeki Hayward şehrinde düzenlenecek Ellie Mae Classic adlı turnuvaya katılacağı duyuruldu.

Açıklamada, Curry'nin profesyonel golfçülere karşı mücadele edecek olsa da turnuvada amatör statüde boy göstereceği belirtildi.