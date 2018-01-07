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07.01.2018 - 11:22 |

Curry'den 3 çeyrekte 45 sayı!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Clippers'ı 121-105 yenen Golden State Warriors'ın all-star oyun kurucusu Stephen Curry, üç çeyrekte 45 sayı kaydetti.

Curry'den 3 çeyrekte 45 sayı!
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NBA'e 8 maçla devam edildi. Ligin en yüksek galibiyet yüzdesine sahip ekibi Golden State Warriors, Los Angeles Clippers deplasmanından 121-105 galip ayrıldı.

Art arda 4. karşılaşmasını kazanan Warriors'ın all-star oyuncusu Stephen Curry, son periyotta oynamamasına rağmen 45 sayı, 6 ribaunt ve 3 top çalma üretti.

Warriors'ta JaVale McGee ve Nick Young 11'er sayı, Draymond Green ise 9 sayı, 12 ribaunt, 7 asistle oynadı. Clippers'ta Lou Williams 23 sayı ve DeAndre Jordan 15 sayı, 11 ribauntla mücadele etti.

İlk çeyreğin bitimine 2,5 dakika kala başına darbe alan Clippers'ın all-star forveti Blake Griffin, kısa bir süre oynadıktan sonra bir daha oyuna dönmedi.

Celtics'ten peş peşe 6. galibiyet

Doğu Konferansı lideri Boston Celtics, konuk olduğu Brooklyn Nets'i 87-85 yenerek galibiyet serisini 6 maça çıkardı.

Celtics'te Kyrie Irving 21 sayı, 6 ribaunt ve Jayson Tatum 14 sayı, 6 ribaunt, 3 top çalmayla mücadeleyi tamamladı.

Nets'te Spencer Dinwiddie'ın 20 sayı, Jahlil Okafor'un 12 sayı, 5 ribaunt ve Joe Harris 10 sayı, 12 ribauntluk performansı galibiyete yetmedi.

Cavaliers'ı James taşıdı

Cleveland Cavaliers, deplasmanda oynadığı Orlando Magic maçını, LeBron James'in 33 sayı, 10 ribaunt, 9 asist, 6 top çalmalık performansı sayesinde 131-127 kazandı.

Maçı 27 sayı, 5 ribauntla bitiren Kevin Love, galibiyette önemli rol oynadı. Milli basketbolcu Cedi Osman ise 13 dakikada 6 sayı ve 3 ribaunt üretti.

Magic'te Aaron Gordon'ın 30 sayı, 8 ribaunt, Elfrid Payton'ın 20 sayı, 7 ribaunt, 5 asist ve Mario Hezonja'nın 16 sayı, 10 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.

NBA'e 5 maçla devam edilecek.

Sonuçlar

Los Angeles Clippers-Golden State Warriors: 105-121

Brooklyn Nets-Boston Celtics: 85-87

Detroit Pistons-Houston Rockets: 108-101

Indiana Pacers-Chicago Bulls: 125-86

Orlando Magic-Cleveland Cavaliers: 127-131

Washington Wizards-Milwaukee Bucks: 103-110

Minnesota Timberwolves-New Orleans Pelicans: 116-98

Sacramento Kings-Denver Nuggets: 106-98

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