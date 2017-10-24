Curry'e 50 bin dolar ceza

NBA'den yapılan açıklamada, son şampiyon Golden State Warriors'ın cumartesi günü Memphis Grizzlies'e 111-101 yenildiği maçın son çeyreğinde hakemin kararına ağızlığını fırlatarak tepki gösteren Curry'e en üst sınır olan 50 bin dolar para cezası verildiği bildirildi.

Kariyerinde iki kez "en değerli oyuncu" seçilen ve yılda 34 milyon dolar kazanan Curry, maçtan sonra yaptığı açıklamada sinirlerine hakim olamadığını söylemişti.

Curry'nin takım arkadaşı Andre Iguodala da aynı maçta hakeme bağırdığı gerekçesiyle 15 bin dolar para cezasına çaptırılırken, taraftara sportmenlik dışı davranışta bulunan Kevin Durant'e ise herhangi bir ceza verilmedi.